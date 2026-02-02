Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug

Hinterweidenthal (Südwestpfalz) (ots)

Durch unbekannte Täter wurde am Samstagmorgen (31.01.2026) ein Auto auf einem Waldparkplatz aufgebrochen. Der Besitzer stellte seinen blauen Ford Focus um kurz nach 8 Uhr zwischen der B 427 und dem Industriegebiet Hinterweidenthal zum Parken ab. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang in den Wagen und durchwühlten den Innenraum. Nur etwa 45 Minuten später entdeckte der Geschädigte den Aufbruch und informierte die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

