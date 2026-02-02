PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug

Hinterweidenthal (Südwestpfalz) (ots)

Durch unbekannte Täter wurde am Samstagmorgen (31.01.2026) ein Auto auf einem Waldparkplatz aufgebrochen. Der Besitzer stellte seinen blauen Ford Focus um kurz nach 8 Uhr zwischen der B 427 und dem Industriegebiet Hinterweidenthal zum Parken ab. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zugang in den Wagen und durchwühlten den Innenraum. Nur etwa 45 Minuten später entdeckte der Geschädigte den Aufbruch und informierte die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

  • 02.02.2026 – 14:45

    POL-PDPS: Körperverletzung am Exerzierplatz - Polizei bittet um Hinweise

    Pirmasens (ots) - In den Abendstunden des 30.01.2026 kam es im Bereich des Exerzierplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen. Kurz nach 20.30 Uhr gerieten mehrere junge Männer zunächst in einen verbalen Streit, welcher dann in einer handfesten Schlägerei mündete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Verantwortlichen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:10

    POL-PDPS: Einbruch im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

    Zweibrücken (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag (27.01.2026) in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in der Kaiserstraße eingebrochen. Ein Anwohner hatte am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr die aufgebrochenen Türen bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und hebelten anschließend mehrere Eingangstüren der Büroräume sowie die dahinter liegenden ...

    mehr
