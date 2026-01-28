PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag (27.01.2026) in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in der Kaiserstraße eingebrochen. Ein Anwohner hatte am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr die aufgebrochenen Türen bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und hebelten anschließend mehrere Eingangstüren der Büroräume sowie die dahinter liegenden Türen zur Geschäftsstelle auf. Die Diebe durchwühlten Büroschränke und Schreibtische. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld im hohen dreistelligen Bereich sowie eine Bankkarte entwendet. Der entstandene Sachschaden durch die aufgebrochenen Türen beläuft sich auf mindestens einen unteren vierstelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:10

    POL-PDPS: Einbruch in Doppelgarage - Werkzeug und Getränke entwendet

    Pirmasens (ots) - Im Zeitraum zwischen Montagabend (26.01.2026), 20 Uhr und Dienstagmorgen (27.01.2026), 5.30 Uhr, geriet eine Doppelgarage im Pirmasenser Nordring ins Visier unbekannter Täter. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe eine Kettensäge sowie eine Heckenschere, beides der Marke Makita. Neben dem hochwertigen Werkzeug ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 13:33

    POL-PDPS: Tödlicher Verkehrsunfall

    Pirmasens (ots) - In der gestrigen Montagnacht (26.01.2026) kam es auf der Kreisstraße 6 zwischen den Ortschaften Gersbach und Windsberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam vor Mitternacht ein Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Fahrer erlitt infolgedessen tödliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren