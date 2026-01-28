Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch im Dietrich-Bonhoeffer-Haus

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag (27.01.2026) in das Dietrich-Bonhoeffer-Haus in der Kaiserstraße eingebrochen. Ein Anwohner hatte am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr die aufgebrochenen Türen bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und hebelten anschließend mehrere Eingangstüren der Büroräume sowie die dahinter liegenden Türen zur Geschäftsstelle auf. Die Diebe durchwühlten Büroschränke und Schreibtische. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld im hohen dreistelligen Bereich sowie eine Bankkarte entwendet. Der entstandene Sachschaden durch die aufgebrochenen Türen beläuft sich auf mindestens einen unteren vierstelligen Euro-Betrag. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

