Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Doppelgarage - Werkzeug und Getränke entwendet

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend (26.01.2026), 20 Uhr und Dienstagmorgen (27.01.2026), 5.30 Uhr, geriet eine Doppelgarage im Pirmasenser Nordring ins Visier unbekannter Täter. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe eine Kettensäge sowie eine Heckenschere, beides der Marke Makita. Neben dem hochwertigen Werkzeug ließen die Einbrecher zudem einen Motorradhelm und mehrere Flaschen Kaltgetränke mitgehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nordrings beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

