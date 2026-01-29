Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kollision an der Trulbermühle - Bus und Lkw stoßen zusammen - 100.000 Euro Sachschaden

Bild-Infos

Download

Trulben (Südwestpfalz) (ots)

Am Mittwochnachmittag (28.01.2026) ereignete sich auf der Kreisstraße 1 (K 1) zwischen Trulben und Schweix ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Lastkraftwagen. Trotz erheblichen Sachschadens kamen alle Beteiligten mit dem Schrecken davon. Gegen 14 Uhr befuhr ein Linienbus der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) die K 1 aus Richtung Schweix kommend in Fahrtrichtung Trulben. Zur selben Zeit beabsichtigte der Fahrer eines Lastwagens im Bereich der Trulbermühle zu wenden, um anschließend ebenfalls in Richtung Trulben weiterzufahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Lkw-Fahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr den herannahenden Bus. Der Busfahrer versuchte durch ein schnelles Ausweichmanöver nach links eine frontale Kollision zu verhindern. Ein Zusammenstoß zwischen der linken Front des Lasters und der Beifahrerseite des Busses ließ sich jedoch nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Großteil der Fensterscheiben auf der Beifahrerseite des Busses zerstört. Sowohl die drei Fahrgäste im Bus als auch die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf jeweils rund 50.000 Euro. Mitarbeiter der QNV überführten den beschädigten Bus mit einem Begleitfahrzeug zu einem nahegelegenen Betriebshof. Der fahrunfähige Lkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten blieb die K 1 für etwa zwei Stunden gesperrt.| krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell