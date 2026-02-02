Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung am Exerzierplatz - Polizei bittet um Hinweise

Pirmasens (ots)

In den Abendstunden des 30.01.2026 kam es im Bereich des Exerzierplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen. Kurz nach 20.30 Uhr gerieten mehrere junge Männer zunächst in einen verbalen Streit, welcher dann in einer handfesten Schlägerei mündete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Verantwortlichen bereits in verschiedene Richtungen entfernt. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Innenstadtbereich verlief zunächst ergebnislos. Knapp eine Stunde später erschien einer der Beteiligten auf der Dienststelle und erstattete Strafanzeige. Seinen Angaben zufolge hätten drei männliche Täter auf ihn und seine Begleiter eingeschlagen. Der Geschädigte erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich und suchte eigenständig ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung auf. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und fragt: Hat jemand zur fraglichen Zeit die Auseinandersetzung beobachtet? Zeugen,die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

