Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Speyer, 19. Januar 2026 - Wohnungsbrand in Speyer: Feuerwehr rettet Person, Bevölkerungswarnung aufgehoben

Speyer (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Peter-Drach-Straße in Speyer zu einem Wohnungsbrand. Der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer ist mit insgesamt 12 Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Die Rettungskräfte befreiten eine Person aus der Brandwohnung und gaben aufgrund der massiven Rauchentwicklung eine Warnung über die Katastrophenschutz-Apps NINA und Katwarn heraus, welche zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden konnte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich zwei Personen in der Brandwohnung. Eine Person konnte sich selbst in Sicherheit bringen, während eine weitere Person mittels einer tragbaren Leiter von der Feuerwehr gerettet werden musste. Eine dritte Person aus einer benachbarten Wohnung wurde vor Ort von den Rettungskräften betreut und anschließend über den rauchfreien Treppenraum in Sicherheit gebracht. Das Brandereignis führte zu einer erheblichen Rauchentwicklung, die sich aufgrund der wetterbedingten Inversionslage über mehrere Straßenzüge bis zum Hauptbahnhof Speyer ausbreitete. Zum Schutz der Bevölkerung wurde vorsorglich die Aufforderung zum Schließen von Fenstern und Türen über die Warn-Apps herausgegeben. Die Feuerwehr ist derzeit noch mit mehreren Trupps unter Atemschutz mit umfangreichen Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Peter-Drach-Straße bleibt weiterhin gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Zur Ermittlung der Brandursache wird die betroffene Wohnung nach Abschluss der Löscharbeiten an die Kriminalpolizei übergeben. Feuerwehr und Schnelleinsatzgruppe (SEG) sind seit etwa 7:00 Uhr für die Stadt Speyer im Einsatz.

Original-Content von: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer, übermittelt durch news aktuell