Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall in Biggen

Attendorn (ots)

Attendorn. Am 11. Februar gegen 14.17 Uhr kam auf der L539 in Biggen ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam hochkant in einer Böschung zum Stehen. Der 80-jährige Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Beifahrerin wurde reanimiert, verstarb jedoch kurze Zeit später noch an der Unfallstelle. Im Zuge der Unfallaufnahme unterstützten Notfallseelsorger sowie ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Oberbergischen Kreis. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn über mehrere Stunden komplett gesperrt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Weitere Auskünfte können bis zur Geschäftszeit am Folgetag nicht erteilt werden. Die Fahrbahnsperrung ist seit 20:45 Uhr wieder aufgehoben.

