POL-ME: Falscher Handwerker versuchte Seniorin zu bestehlen: Polizei bittet um Hinweise - 2602074

Am Dienstagmittag, 17. Februar 2026, versuchte ein falscher Handwerker aus der Wohnung einer 85-jährigen Seniorin Wertsachen zu entwenden. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 13:50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 85-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Unterer Eickeshagen". Ein Mann gab vor, die Heizung ablesen zu müssen und betrat die Wohnung. Dort versuchte er, die Velberterin abzulenken. Als sie misstrauisch wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Seniorin alarmierte richtigerweise die Polizei und beschreibt den Täter als:

- ungefähr 30 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schlank - mit dunklen gepflegten Haaren - trug keine Arbeitskleidung - sprach mit auffälligem Akzent - Linkshänder

Die Polizei konnte den Mann trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit einem Diensthund nicht mehr antreffen und fragt:

Wer hat am Dienstagmittag gegen 13:50 Uhr etwas Verdächtiges an der Straße "Unterer Eickeshagen" in Velbert beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis. Doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Verwandten, Freundinnen oder Freunden oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

