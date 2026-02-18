Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2602073

Bild-Infos

Download

KreisMettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Dienstagnachmittag, 17. Februar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Hellerkamp in Langenberg. In der Zeit von 16:50 Uhr bis 17:45 Uhr brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch ein Kellerfenster in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend durch ein weiteres Kellerfenster. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 17. Februar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in der Zeit von 10:50 Uhr bis 14:30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Straße Kesselströttchen in Eggerscheidt ein. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen drückten die Einbrecherinnen oder Einbrecher die Rolläden an der Balkontür hoch und beschädigten das Fensterglas. Zudem hebelten sie die Kellertür auf. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Es entstand ein geschätzter Schaden von circa 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Am Dienstagabend, 17. Februar 2026, versuchten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 21 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Kalkstraße in Lintorf einzubrechen. Eine am Haus installierte Alarmanlage benachrichtigte den Objektschutz, der gegen 21:30 Uhr vor Ort eintraf und ein beschädigtes Dachfenster feststellte. Der Mitarbeiter alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Einbrecherinnen oder Einbrecher hatten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus dem Wohnhaus entfernt. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen. An dem Fenster entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Freitagnachmittag, 13. Februar 2026, bis Dienstagmorgen, 17. Februar 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in die Büroräume einer Grundschule an der Straße Kalstert in Hilden ein. Sie hebelten hierzu ein Fenster auf und durchsuchten das Büro. Zudem öffneten sie gewaltsam eine Zwischentür um einen weiteren Büroraum nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Es entstand ein geschätzter Schaden von über 1.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Dienstagabend, 17. Februar 2026, hebelten bisher unbekannte Täterinnen oder Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Gut Clef in Hochdahl auf. Sie gelangten so in die als Büro genutzten Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Bargeld und flohen anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell