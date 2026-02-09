PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mitarbeiter nach räuberischem Diebstahl aus Pflegedienst leicht verletzt

Erfurt (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es in Erfurt zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Pflegedienst. Kurz nach 05:00 Uhr wollte ein 30-jähriger Mitarbeiter sein Büro am Juri-Gagarin-Ring betreten. Nachdem sich die Tür erst nach mehreren Versuchen öffnen ließ, traf er im Inneren auf einen Unbekannten, der bereits einen Rucksack mit Bekleidung, ein Tablet sowie eine Jacke an sich genommen hatte. Als der Mitarbeiter den Täter ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der Einbrecher dem 30-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Anschließend ließ er das Tablet und die Jacke zurück und flüchtete mit dem Rucksack in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird als männlich, etwa 175 bis 180 cm groß, schlank, mit dunklem Schnauzer und Bart beschrieben. Er trug eine blaue Jacke und eine Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0032850 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

