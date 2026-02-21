Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag zur Verkehrsunfallflucht auf der L 490 in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / L 490 (lud)

Die Verkehrsunfallflucht zur Pressemeldung vom 21.02.2026, um 08:00 Uhr, unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6221084 konnte aufgeklärt werden. Der beteiligte Fahrzugführer meldete sich aufgrund des Zeugenaufrufs selbstständig bei der Polizei Bad Salzdetfurth.

Somit wird der veröffentlichte Zeugenaufruf widerrufen.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

