PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nachtrag zur Verkehrsunfallflucht auf der L 490 in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / L 490 (lud)

Die Verkehrsunfallflucht zur Pressemeldung vom 21.02.2026, um 08:00 Uhr, unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6221084 konnte aufgeklärt werden. Der beteiligte Fahrzugführer meldete sich aufgrund des Zeugenaufrufs selbstständig bei der Polizei Bad Salzdetfurth.

Somit wird der veröffentlichte Zeugenaufruf widerrufen.

Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 14:00

    POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth beendet Trunkenheitsfahrt

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN / OTTBERGEN (lud) Am 21.02.2026, gegen 00:20 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth eine Autofahrerin in der Hauptstraße der Ortschaft Ottbergen auf, welche in auffälligen Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle und Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde bei der 52-Jährigen aus der Gemeinde Söhlde eine ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 11:05

    POL-HI: In Schlangenlinien über die Autobahn

    Hildesheim (ots) - BAB 7 / Holle (fau) Am heutigen Morgen gegen 02:25 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim ein LKW auf der Autobahn auf, welcher in starken Schlangenlinien über alle 3 Fahrstreifen fuhr. Bei der folgenden Kontrolle auf einem Parkplatz bestätigte sich der Verdacht relativ schnell. Der 31-jährige Fahrzeugführer war nicht mehr Geh- und Stehfähig, geschweige denn konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren