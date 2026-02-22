Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alleinbeteiligt von der Autobahn abgehoben

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle (fau) Am heutigen Sonntag um 10:20 Uhr beabsichtigte ein 18-jähriger Salzgitteraner aus Richtung Kassel kommend von der A7 mit seinem Leihfahrzeug, einem VW T-ROC, auf die A39 zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt er genau in der Abfahrt von der A7 auf die A39 nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfährt er mehrere Verkehrszeichen, fährt schließlich über einen kleinen Erdhügel und hebt kurzfristig mit dem Fahrzeug ab. Schließlich landet er im Grünbereich und wird durch die Außenschutzplanke zurück in den Graben abgewiesen. Dies bewahrte den Unfallverursacher vor dem unkontrollierten Schleudern über die beiden Fahrstreifen der A7 und möglichen weiteren Zusammenstößen mit weiteren Verkehrsteilnehmern. Mit im PKW des Beteiligten war sein 19-jähriger Bruder. Wie durch ein Wunder blieben beide unverletzt. Das Fahrzeug ist durch den Unfall komplett beschädigt, mit den Schäden an der Verkehrseinrichtung entsteht nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 45.000 Euro. Der Verkehr wurde zunächst 1-spurig auf der A7 und A39 an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu minimalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

