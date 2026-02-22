PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diverse Außenspiegel von Fahrzeugen in Harsum beschädigt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum - (rog) Am 22.02.2026 kam es in der Hardessemstraße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr an drei Pkw den linken Außenspiegel. Dabei wurden die Außenspiegel gezielt durch Schläge oder Tritte beschädigt. Alle Fahrzeuge standen geparkt am Fahrbahnrand in der oben genannten Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt. Bei zwei weiteren angegangenen Pkw konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Die Polizei Sarstedt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten sich der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066 985 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

