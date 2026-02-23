Polizeiinspektion Hildesheim

Groß Escherde - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen GT Groß Escherde - (jel) Am 22.02.2026 kam es an der Bundesstraße 1 im Bereich Groß Escherde / Hotel Gasthof Nobiskrug zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Lichtzeichenanlage. Der Unfall wurde der Polizei gegen 17:50 Uhr gemeldet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam ein silberfarbener Mercedes Benz älteren Modells aus Richtung Hildesheim gefahren und beabsichtigte nach links in den Ort abzubiegen. Im Rahmen des Abbiegevorgangs kollidierte er mit der Lichtzeichenanlage. Laut einer Zeugenaussage war der PKW noch eine kurze Zeit an der Unfallstelle, bis dieser dann unerlaubt den Unfallort in das Ortsinnere verließ. Die Lichtzeichenanlage wurde durch das Unfallgeschehen nicht unerheblich beschädigt. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile des verursachenden PKWs aufgefunden werden.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 zu melden.

