FW-PI: Abschlussmeldung Großfeuer auf ehemaligen Bauernhof in Hasloh

Pinneberg (ots)

Datum: Donnerstag, 5. Februar 2026, 13.48 Uhr +++ Einsatzort: Hasloh, Alter Kirchweg +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge)

Hasloh - Nach fast genau acht Stunden hat am Donnerstagabend (5. Februar) die Freiwillige Feuerwehr Hasloh ihren Einsatz bei einem Großfeuer auf einem ehemaligen Bauernhof an der Straße Alter Kirchweg beendet. In der Spitze waren bis zu 80 Einsatzkräfte der Wehren aus Hasloh, Quickborn und Bönningstedt sowie des Löschzugs Gefahrgut des Kreises Pinneberg mit den Löscharbeiten beschäftigt. Mit vereinten Kräften hielten sie das von den Flammen bedrohte Wohngebäude auf dem Grundstück. Eine ehemalige Scheune brannte jedoch nieder (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6211395). Das Feuer war nach etwa zwei Stunden unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich unter anderem wegen eingelagerten Strohs auf dem Heuboden und einiger ebenfalls in Brand geratenen Rundballen neben dem Gebäude lange hin. Der LZG setzte im Einsatzverlauf vorsichtshalber in einigen Gräben Ölschlengel, weil Betriebsstoffe der verbrannten Pkw ausgelaufen waren und in der Scheune auch zwei mutmaßlich leere Heizöltanks durch die Hitze beschädigt wurden. Der Fachdienst Umwelt der Kreisverwaltung Pinneberg wurde eingeschaltet und war vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz verpflegte die Einsatzkräfte mit kalten und heißen Getränken sowie etwas zu essen. Die Einsatzleitung hatte René Ketelsen von der FF Hasloh inne.

