POL-HI: Weiterer Einbruch in Einfamilienhaus in Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am vergangenen Samstagabend (21.02.2026) wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Renne gemeldet.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge nutzte mindestens ein unbekannter Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und stieg in der Zeit zwischen dem 14.02.2026, 06:30 Uhr, und dem 21.02.2026, 20:15 Uhr, gewaltsam in das Haus ein. Ersten Informationen zufolge wurde dabei Schmuck entwendet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang eventuell etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Etwaige Zusammenhänge zu einem Einbruch, der sich in den Abendstunden des 18.02.2026, zwischen 17:30 Uhr und 22:15 Uhr, im Barningeroder Kamp in Ochtersum ereignete, werden von den Ermittlern geprüft. Pressemeldung hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6220756

