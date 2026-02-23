PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falsche Polizisten rufen zahlreiche Menschen in Hildesheim an - niemand fällt auf die Masche herein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Angebliche Polizisten versuchten im Verlauf des gestrigen Sonntagabends (22.02.2026) über 30 Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtgebiet Hildesheim mit sogenannten Schockanrufen hereinzulegen. In keinem der Fälle ist es zu einem Vermögensschaden gekommen.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und berichteten unter anderem von Raubüberfällen oder Einbrüchen in der Nachbarschaft und dass ihnen Informationen vorlägen, wonach die Angerufenen ebenfalls Opfer bzw. Geschädigte von Straftaten werden könnten. Die überwiegend älteren Menschen erkannten die Masche jedoch entweder sofort und beendeten die Gespräche oder wurden misstrauisch und stellten Fragen, worauf die Täter von sich aus auflegten.

Die Polizei möchte die Wachsamkeit der Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich loben und sich für das umsichtige Verhalten bedanken.

Der gestrige Abend verdeutlicht die weiterhin hohe Aktualität des Themas "Schockanrufe". Aus diesem Grund wird wiederholt darauf hingewiesen, dass die Polizei niemanden zuhause anruft und zu seinen Vermögenswerten ausfragt, geschweige denn eine Herausgabe derselben fordert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

