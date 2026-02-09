PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Pforzheim (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist es am frühen Sonntagmorgen im Bereich des Stiftshofs gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es gegen 3:20 Uhr zu einem zunächst verbalen Streit zwischen einem 20-jährigen Mitarbeiter einer Diskothek und einer bislang unbekannten, etwa siebenköpfigen Personengruppe. Im weiteren Verlauf wirkten die Personen auch körperlich auf den Angestellten ein, welcher dadurch verletzt wurde. Wie mittlerweile bekannt wurde, musste der 20-Jährige sowie eine leicht verletzte Frau in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Drei weitere Personen zogen sich bei dem Vorfall ebenfalls leichte Verletzungen zu, konnten jedoch vor Ort von den eingesetzten Rettungskräften behandelt werden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Angreifern blieb erfolglos.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und prüft in diesem Zusammenhang auch, ob bei der Auseinandersetzung gefährliche Gegenstände eingesetzt wurden.

Zeugen, den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der Personengruppe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

