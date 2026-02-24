PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsvorträge zum Thema Straftaten zum Nachteil älterer Menschen im Zuständigkeitsbereich des PK Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (msc) - Das Polizeikommissariat Alfeld bietet im März 2026 mehrere Präventionsvorträge zum Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" an. Die rund 90-minütigen Veranstaltungen richten sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren, Angehörige von älteren Menschen sowie Mitarbeitende in Pflegediensten.

Im Rahmen der Vorträge informiert die Polizei über typische Vorgehensweisen von Täterinnen und Tätern und gibt konkrete Tipps, wie man sich wirksam schützen kann. Thematisiert werden unter anderem Schockanrufe, der "Enkeltrick", falsche Polizeibeamte sowie weitere Betrugsmaschen, bei denen gezielt Druck aufgebaut und Vertrauen ausgenutzt wird.

Aktueller Anlass: Erst kürzlich ist es in Freden zu mehreren Straftaten gekommen, bei denen sich ein Täter als Mitarbeiter eines Energieversorgers ausgegeben hat. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, erneut eindringlich zu sensibilisieren und zur Vorsicht zu raten.

Termine und Veranstaltungsorte

Montag, 02.03.2026

11:00 Uhr - Dorfgemeinschaftshaus Sibbesse, Schulstraße 3, 31079 Sibbesse

14:00 Uhr - Jugendzentrum Duingen, Lübecker Straße 1c, 31089 Duingen

Mittwoch, 04.03.2026

11:00 Uhr - Sitzungssaal, Rathaus Alfeld

14:00 Uhr - Sitzungssaal, Rathaus Alfeld

Mittwoch, 11.03.2026

11:00 Uhr - Rathaus Freden

14:00 Uhr - Rathaus Freden

Eine Anmeldung für die Termine ist nicht notwendig.

Die Polizei empfiehlt: Im Zweifel auflegen, keine persönlichen Daten oder Informationen zu Vermögenswerten preisgeben, keine Fremden in die Wohnung lassen und im Verdachtsfall sofort den Polizeinotruf 110 wählen.

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

