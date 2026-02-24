POL-HI: Präventionsvorträge zum Thema Straftaten zum Nachteil älterer Menschen im Zuständigkeitsbereich des PK Alfeld
Hildesheim (ots)
Alfeld (msc) - Das Polizeikommissariat Alfeld bietet im März 2026 mehrere Präventionsvorträge zum Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" an. Die rund 90-minütigen Veranstaltungen richten sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren, Angehörige von älteren Menschen sowie Mitarbeitende in Pflegediensten.
Im Rahmen der Vorträge informiert die Polizei über typische Vorgehensweisen von Täterinnen und Tätern und gibt konkrete Tipps, wie man sich wirksam schützen kann. Thematisiert werden unter anderem Schockanrufe, der "Enkeltrick", falsche Polizeibeamte sowie weitere Betrugsmaschen, bei denen gezielt Druck aufgebaut und Vertrauen ausgenutzt wird.
Aktueller Anlass: Erst kürzlich ist es in Freden zu mehreren Straftaten gekommen, bei denen sich ein Täter als Mitarbeiter eines Energieversorgers ausgegeben hat. Die Polizei nimmt dies zum Anlass, erneut eindringlich zu sensibilisieren und zur Vorsicht zu raten.
Termine und Veranstaltungsorte
Montag, 02.03.2026
11:00 Uhr - Dorfgemeinschaftshaus Sibbesse, Schulstraße 3, 31079 Sibbesse
14:00 Uhr - Jugendzentrum Duingen, Lübecker Straße 1c, 31089 Duingen
Mittwoch, 04.03.2026
11:00 Uhr - Sitzungssaal, Rathaus Alfeld
14:00 Uhr - Sitzungssaal, Rathaus Alfeld
Mittwoch, 11.03.2026
11:00 Uhr - Rathaus Freden
14:00 Uhr - Rathaus Freden
Eine Anmeldung für die Termine ist nicht notwendig.
Die Polizei empfiehlt: Im Zweifel auflegen, keine persönlichen Daten oder Informationen zu Vermögenswerten preisgeben, keine Fremden in die Wohnung lassen und im Verdachtsfall sofort den Polizeinotruf 110 wählen.
