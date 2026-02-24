Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Männer schlagen sich in der Hildesheimer Innenstadt - vorbeikommende Streifenbesatzung greift ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Heute Mittag (24.02.2026) kam es gegen 13:10 Uhr an der Ecke Kaiserstraße/Almsstraße zu einer Schlägerei zwischen drei Männern. Einer von ihnen wurde dabei am Kopf verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit zwei 20 und 18 Jahre alten Männern aus Hildesheim bzw. dem Landkreis Hildesheim in einen Streit, der in einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung mündete.

Eine Streifenbesatzung, die sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Kaiserstraße befand, wurde auf das Geschehen aufmerksam. Einer Aufforderung der Beamten, voneinander abzulassen, kamen die Männer nicht nach. Noch bevor die Streitparteien getrennt werden konnten, gab der 20-Jährige dem 31-Jährigen eine Kopfnuss, infolge derer dieser stürzte und sich eine Platzwunde am Hinterkopf zuzog.

Anschließend wurde der 20-Jährige von den Beamten unter Kontrolle gebracht, während gleichzeitig weitere Streifenwagen zur Unterstützung angefordert wurden, die nur wenige Augenblicke später vor Ort eintrafen. Die Einsatzkräfte leisteten erste Hilfe bei dem Verletzten und forderten einen Rettungswagen an, der den 31-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus brachte.

Die beiden anderen Männer wurden für weitere Maßnahmen zur Wache gebracht und nach deren Abschluss entlassen.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den 31-Jährigen sowie wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 18 und 20 Jahre alten Männer eingeleitet, im Rahmen derer die genauen Umstände des gewalttätigen Aufeinandertreffens geklärt werden sollen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können und noch nicht von der Polizei befragt worden sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell