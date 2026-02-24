PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Freitagmittag, 20.02.2026, 13:00 Uhr, und Montagmorgen, 23.02.2026, 07:00 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Wilhelm-Busch-Straße in Ochtersum ein Radlader gestohlen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich um einen gelb-schwarzen Radlader der Marke "Kramer", Typ 550, mit angebauter Schaufel, wobei der Lack der Baumaschine ausgeblichen sein soll.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

