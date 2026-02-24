Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen Freitagmittag, 20.02.2026, 13:00 Uhr, und Montagmorgen, 23.02.2026, 07:00 Uhr, wurde von einer Baustelle in der Wilhelm-Busch-Straße in Ochtersum ein Radlader gestohlen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich um einen gelb-schwarzen Radlader der Marke "Kramer", Typ 550, mit angebauter Schaufel, wobei der Lack der Baumaschine ausgeblichen sein soll.

Zeugen, die eventuell etwas beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell