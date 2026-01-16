Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermeintlicher Einbrecher festgenommen - PKW aufgebrochen

Aalen (ots)

Aalen: Vermeintlicher Einbrecher festgenommen

Am Freitag gegen 2 Uhr wurde der Polizei zunächst eine Person gemeldet, die im Bereich der Stuttgarter Straße randalieren soll. Nach kurzer Zeit stellte sich jedoch heraus, dass die Person eine Brechstange mit sich führte und versucht haben soll, in ein dortiges Wettbüro einzudringen, was augenscheinlich jedoch nicht gelang. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte ein 21-Jähriger, der immer noch die Brechstange mit sich führte, kurz darauf in der Innenstadt durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl erließ, so dass der 21-jährige kosovarische Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen dauern an.

Unterkochen: PKW aufgebrochen

Ein Hyundai, der in der Königsberger Straße geparkt war, wurde zwischen Donnerstag und Freitag aufgebrochen und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 9559910 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell