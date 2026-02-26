Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall auf Waschanlagengelände

Mutmaßlich weil er Brems- mit Gaspedal seines Wagens verwechselt hat, hat ein 72-Jähriger am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf dem Gelände eines Waschparks in der Siemensstraße einen Unfall verursacht. Nach dem Waschgang gab er am Ausgang der Anlage in einer Kurve Gas, beschleunigte seinen Wagen dabei stark und verlor die Kontrolle. Er kollidierte zunächst mit einem Ausgangstor und prallte im Anschluss wuchtig in einen bei den Staubsaugerplätzen stehenden Pkw. Während eine Frau im letzten Moment zur Seite springen konnte und, wie das im Pkw sitzende Kind, unverletzt blieb, wurde ein neben dem Wagen kniender 68-Jähriger leicht verletzt. Der Unfallverursacher, an dessen Wagen die Airbags auslösten, kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 90.000 Euro geschätzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

Meckenbeuren

Kind von Pkw erfasst und verletzt

Glück im Unglück hatte ein Kind, als es am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr im Funkenweg von einem Pkw erfasst wurde. Ein 61 Jahre alter Autofahrer bog von der Brückenstraße nach links in den Weg ein und übersah dabei das Kind, das in diesem Moment über die Straße in Richtung Bushaltestelle lief. Beim Zusammenstoß verletzte sich das Kind den bisherigen Kenntnissen zufolge eher leicht und wurde zur Versorgung seiner Kopfplatzwunde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Tettnang

Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Unter anderem wegen Urkundenfälschung muss sich ein 28-jähriger Autofahrer verantworten, den Polizisten am Mittwochabend im Bereich Tannau gestoppt haben. Bei der Kontrolle fiel auf, dass an seinem Jaguar Kennzeichen eines BMW angebracht waren und er damit offenbar bewusst eine ordentliche Zulassung des Wagens vortäuschen wollte. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher, den Pkw musste der 28-Jährige aufgrund der mangelnden Zulassung für den Straßenverkehr abschleppen lassen.

Überlingen

Mit Pfefferspray gesprüht

Nach einem Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr am Waldrand im Bereich der Straße "Zur Weierhalde" ermittelt die Polizei. Angaben eines 62-Jährigen zufolge stieß er beim Gassigehen auf eine Frau, die ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs war. Als sich die Hunde in die Quere kamen, soll die Frau ein Pfefferspray gezückt und den 62-Jährigen mit einem Sprühstoß im Gesicht getroffen haben. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung gegen die Frau und will den genauen Hergang klären.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell