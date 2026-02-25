Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht nach Sturz eines E-Scooter-Fahrers - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 24. Februar ist es gegen 13.50 Uhr auf der Burgfreiheit zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 15-Jähriger leicht verletzt wurde. Der beteiligte Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben des 15-Jährigen war er nach Schulende mit drei weiteren Jugendlichen auf E-Scootern auf der Mülgaustraße in Fahrtrichtung Burgfreiheit unterwegs. Im weiteren Verlauf sei ein dunkler Audi Q3 wiederholt sehr nah an der Gruppe vorbeigefahren. Der E-Scooter-Fahrer habe daraufhin ausweichen müssen, sei dabei gegen den Bordstein geraten und gestürzt. Der Fahrer des Audi habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den gestürzten Jugendlichen zu kümmern.

Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 40 bis 50 Jahre alt und hat dunkle Haare.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden. (ap)

