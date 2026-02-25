PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW kollidiert mit Ampelanlage - 22-jähriger Fahrer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Tag ist es auf der Odenkirchener Straße im Kreuzungsbereich Odenkirchener Straße / Unterheydener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein PKW mit einer Ampel kollidierte. Hierbei wurde der 22-jährige Mönchengladbacher schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer mit seinem Fahrzeug die Odenkirchener Straße aus Fahrtrichtung Rheydt kommend in Richtung Odenkirchen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast.

Durch den Zusammenstoß wurden Teile der Ampelanlage beschädigt, zudem wurde der Mast deutlich deformiert. Der Fahrzeugführer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

