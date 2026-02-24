Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 14-Jähriger E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 23. Februar 2026, kam es gegen 17.50 Uhr im Bereich Hohenzollernstraße / Kaldenkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Nach ersten Erkenntnissen bog die Pkw-Fahrerin nach rechts ab, während der Jugendliche den Radweg entgegen der Fahrtrichtung nutzte. Schließlich kam es im Bereich der Radwegquerung zur Kollision. Der 14-Jährige lag infolge des Zusammenstoßes mit seinem E-Scooter auf der Motorhaube des Pkw und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Hierdurch erlitt er Verletzungen im Bereich seines Gesichts. Die Pkw-Fahrerin verblieb unverletzt, stand jedoch augenscheinlich stark unter dem Eindruck des Geschehens und wurde durch die anwesenden Rettungskräfte betreut.

Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich Hohenzollernstraße / Kaldenkirchener Straße abgesperrt. Der 14-Jährige wurde zur weiteren Beobachtung stationär im Krankenhaus untergebracht. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Verkehrskommissariat des PP Mönchengladbach.

