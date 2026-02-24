PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl eines PKW - Polizei bittet um Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 23. Februar 2026 gegen 23.10 Uhr, zeigte die Halterin eines roten BMW auf der Polizeiwache den Diebstahl ihres Pkw an.

Nach ihren Angaben hatte sie ihr Fahrzeug mit dem Kennzeichen MG-PU444 am Freitag, 20. Februar 2026 an der Künkelstraße in Höhe eines dortigen Baumarkts abgestellt. Am Samstag, 21. Februar 2026, gegen 13.15 Uhr stellte sie fest, dass sich das mit Lenkradschloss gesicherte Fahrzeug nicht mehr dort befand.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug nicht abgeschleppt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

