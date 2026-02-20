PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 38-Jähriger mit Handy am Steuer erwischt

Mönchengladbach (ots)

Erst mit Handy am Steuer angehalten und dann wegen erheblicher Mängel ganz aus dem Verkehr gezogen: Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes Mönchengladbach hielten am Freitag, 20. Februar, gegen 8.30 Uhr einen 38-jährigen Fahrer eines Klein-Lkw auf der Speicker Straße an, weil sie diesen mit seinem Handy am Steuer gesehen hatten.

Bei der folgenden Kontrolle des Fahrzeugs entdeckten die Beamten zudem Mängel an der Bremsanlage der zweiten Achse. Dabei blieb es aber nicht, denn bei einer anschließenden Überprüfung in einer Prüfstelle des TÜV Rheinland stellte ein amtlich anerkannter Prüfer insgesamt 13 Mängel fest. Aufgrund einiger Mängel, vor allem an den Bremsen, stuften sie den Klein-Lkw als verkehrsunsicher ein. Nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt Neuss wurde das Fahrzeug stillgelegt. Der 38-jährige Fahrer sowie der Halter müssen nun mit Anzeigen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung rechnen.

Das Fahrzeug darf vorerst nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

