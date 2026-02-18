PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Karnevalswochenende in Mönchengladbach - Polizei zieht überwiegend positive Bilanz

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei zieht zu dem vergangenen Karnevalswochenende in Mönchengladbach insgesamt eine positive Bilanz. Von Altweiber bis Veilchendienstag feierten die Jecken in unserer Stadt größtenteils friedlich - auch wenn das Wetter es ihnen nicht immer leicht machte. Laut Veranstalter hat der Mönchengladbacher Karnevalsverband an diesem Wochenende insgesamt rund 450.000 Menschen bewegt.

Insgesamt sind die Einsatzkräfte zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt, die im Zusammenhang mit dem Karneval standen. Sie erteilten 18 Platzverweise und nahmen sieben Personen in Gewahrsam. Darüber hinaus schrieben die Beamten 25 Strafanzeigen, die meisten davon wegen Körperverletzungen und gefährlichen Körperverletzungen.

Auch während des Veilchendienstagszuges verhielten sich die meisten Feiernden friedlich. Der Zug musste gegen 15.30 Uhr allerdings gestoppt und schließlich umgeleitet werden, da eine 23-jährige Ordnerin aus bisher ungeklärter Ursache unter einen in den Zug involvierten Bus geraten war. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sie schnell befreien, sie medizinisch versorgen und in ein Mönchengladbacher Krankenhaus bringen. Der Zustand der Frau ist nach wie vor kritisch. Sie befindet sich auf der Intensivstation. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. Nach jetzigem Kenntnisstand haben sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

