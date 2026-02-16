Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hyundai Tucson am Metzenweg gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben vermutlich zwischen Donnerstagabend, 13. Februar und Freitag, 14. Februar, 12:30 Uhr einen Hyundai Tucson gestohlen.

Die Fahrerin hatte den Wagen eigenen Angaben zufolge auf einem Parkplatz am Metzenweg geparkt. Am Freitagmorgen habe er dort nicht mehr gestanden. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen MG-WW 2000.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell