Polizei Mönchengladbach

POL-MG: BAB: Bilanz zum Schwerpunkteinsatz am Mittwoch

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar, haben Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mönchengladbach erneut einen Schwerpunkteinsatz im Rahmen des Konzepts "Brennpunkte, Angsträume und Beschwerdestellen" (BAB) durchgeführt.

Im Fokus standen am Mittag Geschwindigkeitsmessungen an zwei Stellen, zu denen im Vorfeld Bürgerhinweise eingegangen waren: Die Rheydter Straße am dortigen Math.-Nath.-Gymnasium (Fahrtrichtung Fliethstraße) sowie zeitgleich dazu die Volksbadstraße auf Höhe des Lürriper Bruchwegs (Fahrtrichtung Neusser Straße).

Zwischen 11 und 14 Uhr stellten Teams des Verkehrsdienstes 39 Geschwindigkeitsverstöße an den beiden Örtlichkeiten fest. Bei 37 davon blieb es bei einem Verwarngeld, zwei Verkehrsteilnehmende erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Hinzu kamen sieben Ordungswidrigkeitenanzeigen wegen Handynutzung am Steuer, drei wegen nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung und eine für das Missachten einer Rotlicht zeigenden Ampel.

Am Nachmittag bestreiften die Einsatzkräfte verschiedene Beschwerdestellen im Stadtgebiet. Wetterbedingt waren die Örtlichkeiten nicht sehr stark frequentiert. Dennoch erhielten bis zum Ende des Einsatzes am Abend insgesamt acht Personen Platzverweise.

Die Polizei wird die Schwerpunkteinsätze auch weiterhin regelmäßig durchführen. Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen jederzeit unter der Nummer 02161/290-0 melden. Auch allgemeine Hinweise zu Beschwerdestellen nimmt die Polizei entgegen, via E-Mail an Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de. (et)

