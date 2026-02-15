Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Verkehrsunfall in Giesenkirchen - vier schwer verletzte Personen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 14. Februar, kam es gegen 22:10 Uhr an der Kreuzung Zoppenbroicher Straße/Zoppenbroich/Bahner in dem Stadtteil Giesenkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei wurden vier Personen schwer verletzt. Nach bisherigem Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer die Straße Zoppenbroich aus Rheydt kommend in Fahrtrichtung Giesenkirchen. Der 18-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw, besetzt mit zwei weiteren Insassen, die Zoppenbroicher Straße aus Giesenkirchen kommend in Fahrtrichtung Rheydt. An der Unfallörtlichkeit kam der Pkw des 18-jährigen aufgrund bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach links ab und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich frontal zu einem Zusammenstoß zwischen beiden beteiligten Pkw, wobei ein Pkw durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite kippte. Der Fahrzeugführer dieses Fahrzeuges wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die beiden weiteren Insassen des Pkw wurden ebenfalls schwer verletzt. Zudem wurde durch den Verkehrsunfall auch der 21-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden durch Rettungswagen behandelt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit bis in die frühen Morgenstunden des 15. Februar gesperrt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein speziell geschultes Verkehrsunfallteam der Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (FB)

