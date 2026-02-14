PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weiterfahrt nach Stuttgart untersagt | Kölner Fans vermummen sich auf Rastplatz nahe Siegburg

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Zeugen berichteten der Polizei am Samstag, 14. Februar, dass sich zahlreiche Anhänger der Fanszene des 1. FC Köln auf einem Rastplatz nahe Siegburg sammeln und teilweise vermummen würden. Die Fans waren auf der Anreise zum Auswärtsspiel nach Stuttgart. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr.

Vor Ort trafen hinzugezogene Kräfte der Bereitschaftspolizei auf ca. 700 Kölner Fans, die mit mehreren Bussen sowie PKW angereist waren. Zur Verhinderung von Straftaten wurde die Weiterfahrt nach Stuttgart untersagt. Die Kölner Fans wurden unter Begleitung von Kräften der Bereitschaftspolizei zurück in das Kölner Stadtgebiet verbracht. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

