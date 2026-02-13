PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach: Versuchtes Tötungsdelikt in Grefrath

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 12. Februar, auf Freitag kam es auf einem Parkplatz in der Nähe eines Festzelts in Grefrath zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 20-Jähriger eine Stichverletzung erlitten hat. Tatverdächtig ist ein 16-Jähriger afghanischer Staatsangehörigkeit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:45 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 20-Jährigen und drei Männern. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer laut Zeugenaussagen ein Messer gezogen und dem 20-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt haben. Der Tatverdächtige und ein weiterer Mann flüchteten unmittelbar danach vom Tatort. Ein Beteiligter wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nahmen die Einsatzkräfte den 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Der dritte Tatverdächtige stellte sich am Freitagmorgen auf einer Polizeiwache.

Der 16-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Haftrichter wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags vorgeführt. Die anderen beiden Festgenommenen wurden mangels dringenden Tatverdachts auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Der Gesundheitszustand des 20-Jährigen hat sich aktuell stabilisiert, er wird im Krankenhaus aber weiterhin medizinisch behandelt.

Die genauen Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Das Polizeipräsidium Mönchengladbach hat die Ermittlungen übernommen. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:42

    POL-MG: Weiberfastnacht - Polizei zieht überwiegend positive Bilanz

    Mönchengladbach (ots) - Im Endspurt der Karnevalssession machten sich die Jecken und vor allem die Jecke Wiever am Donnerstag, 12. Februar, zu den Altweiberfeierlichkeiten im Mönchengladbacher Stadtgebiet auf. Insgesamt verliefen diese weitgehend friedlich. Trotzdem war die Polizei Mönchengladbach bei 43 Einsätzen gefragt, die Karnevalsbezug aufwiesen. Die Einsatzkräfte verzeichneten eine Ingewahrsamnahme und ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:40

    POL-MG: Verkehrsunfall auf der Liedberger Straße - Fußgänger schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 12. Februar, ist es gegen 18.45 Uhr auf der Liedberger Straße im Stadtteil Schelsen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 69-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 32-jähriger Autofahrer habe nach eigener Aussage die Liedberger Straße befahren, als er in Höhe der Kreuzung Liedberger Straße/ Horster Straße/ ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:25

    POL-MG: Verkehrsunfall auf der Hardter Straße: 59-Jährige schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 11. Februar, ist es gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hardter Straße in der Ortschaft Koch gekommen, bei dem eine 59-jährige Frau schwer verletzt wurde. Nach eigenen Angaben befuhr die 59-Jährige die Hardter Straße in Richtung Rheindahlen, als sie plötzlich und aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren