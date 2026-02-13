Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach: Versuchtes Tötungsdelikt in Grefrath

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 12. Februar, auf Freitag kam es auf einem Parkplatz in der Nähe eines Festzelts in Grefrath zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 20-Jähriger eine Stichverletzung erlitten hat. Tatverdächtig ist ein 16-Jähriger afghanischer Staatsangehörigkeit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:45 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 20-Jährigen und drei Männern. Im weiteren Verlauf soll einer der Männer laut Zeugenaussagen ein Messer gezogen und dem 20-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt haben. Der Tatverdächtige und ein weiterer Mann flüchteten unmittelbar danach vom Tatort. Ein Beteiligter wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nahmen die Einsatzkräfte den 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Der dritte Tatverdächtige stellte sich am Freitagmorgen auf einer Polizeiwache.

Der 16-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Haftrichter wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags vorgeführt. Die anderen beiden Festgenommenen wurden mangels dringenden Tatverdachts auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Der Gesundheitszustand des 20-Jährigen hat sich aktuell stabilisiert, er wird im Krankenhaus aber weiterhin medizinisch behandelt.

Die genauen Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Das Polizeipräsidium Mönchengladbach hat die Ermittlungen übernommen. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell