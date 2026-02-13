Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Weiberfastnacht - Polizei zieht überwiegend positive Bilanz

Mönchengladbach (ots)

Im Endspurt der Karnevalssession machten sich die Jecken und vor allem die Jecke Wiever am Donnerstag, 12. Februar, zu den Altweiberfeierlichkeiten im Mönchengladbacher Stadtgebiet auf. Insgesamt verliefen diese weitgehend friedlich. Trotzdem war die Polizei Mönchengladbach bei 43 Einsätzen gefragt, die Karnevalsbezug aufwiesen.

Die Einsatzkräfte verzeichneten eine Ingewahrsamnahme und sprachen vier Platzverweise aus. Sie fertigten zwei Strafanzeigen aufgrund von Körperverletzungsdelikten und eine Strafanzeige wegen eines versuchten Raubdelikts.

Bei 25 überprüften Fahrzeugen konnten sie einen E-Scooterfahrer feststellen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und einen weiteren E-Scooterfahrer, der alkoholisiert fuhr.

Die Polizei Mönchengladbach dankt allen Feiernden, die sich friedlich verhalten haben. (cr)

