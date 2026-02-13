PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall auf der Liedberger Straße - Fußgänger schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar, ist es gegen 18.45 Uhr auf der Liedberger Straße im Stadtteil Schelsen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 69-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde.

Ein 32-jähriger Autofahrer habe nach eigener Aussage die Liedberger Straße befahren, als er in Höhe der Kreuzung Liedberger Straße/ Horster Straße/ Looshof plötzlich einen Aufprall an der rechten Fahrzeugseite wahrgenommen habe. Nach kurzer Weiterfahrt kehrte er zum Unfallort zurück, und sah den 69-Jährigen am Boden liegen nebst zwei Ersthelfern.

Ein Rettungswagenteam brachte den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

