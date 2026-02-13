Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw - sechs Personen leichtverletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 13. Februar 2026, kam es gegen 15:30 Uhr im Kreuzungsbereich Erzbergerstraße/Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen leicht verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Mercedes, besetzt mit einem 75-jährigen Krefelder, bei Rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich Erzbergerstraße/Bismarckstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus der NEW, der bei Grünlicht vom Europaplatz in Richtung Rathenaustraße fuhr.

Durch die eingeleitete Notbremsung des Busses stürzten fünf Fahrgäste und erlitten leichte Verletzungen. Der Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß gegen eine Straßenlaterne geschleudert, wobei sich der Fahrer ebenfalls leicht verletzte. Der Fahrer des Mercedes sowie die verletzten Fahrgäste des Linienbusses wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bereich des Bismarckplatzes teilweise gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (bj)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell