Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach: Versuchtes Tötungsdelikt in Grefrath

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag berichtete die Polizei über ein versuchtes Tötungsdelikt in Grefrath: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6216659

Der 16-jährige Tatverdächtige, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einem 20-Jährigen auf einem Parkplatz in Grefrath eine Stichverletzung zugefügt und ihn lebensgefährlich verletzt haben soll, wurde am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld und ordnete für den 16-Jährigen Untersuchungshaft an. (lh)

