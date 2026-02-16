Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer bei Unfall auf der Dahlener Straße schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer ist der 58-jährige Radfahrer am Sonntag, 15. Februar gegen 15.30 Uhr schwer verletzt worden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand beabsichtigte der Radfahrer die Dahlener Straße in Richtung der Kranichstraße über einen Überweg zu queren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf diesem zum Zusammenstoß mit dem 40-jährigen Autofahrer, der in Richtung Rheindahlen unterwegs war. Der Radfahrer wurde bei dem Aufprall verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell