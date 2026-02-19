PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raubüberfall auf Kiosk in Gladbacher Innenstadt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Raubüberfall auf einen Kiosk an der Hittastraße in der Nähe des Geroweihers geben können.

Am gestrigen Mittwochabend, 18. Februar, gegen 20 Uhr stürmten nach jetzigem Kenntnisstand zwei maskierte Tatverdächtige den Kiosk eines 72-Jährigen. Einer der Männer bedrohte den Inhaber daraufhin mit einer Machete, der andere mit einer gezogenen Schusswaffe, bevor sie die Geldkassette an der Kasse an sich rissen und mit dieser wieder den Kiosk verließen. Zeugenaussagen zufolge flüchteten die Unbekannten zu Fuß in Richtung Turmstraße. Eine zeitnahe Fahndung durch unsere Einsatzkräfte verlief negativ.

Der 72-Jährige blieb unverletzt. In der entwendeten Geldkassette befand sich ein Betrag im vierstelligen Bereich.

Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Einer der Männer war circa 1,90 Meter groß, von schlanker Statur, trug eine schwarze Jacke mit aufgezogener Kapuze und einer schwarzen Kappe darunter, eine blaue Jeans und schwarz-weiße Sneaker. Der andere Unbekannte war circa 1,70 Meter groß, trug ebenfalls eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Jogginghose mit hellen Applikationen. Beide Tatverdächtigen waren vermummt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

