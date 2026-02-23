POL-MG: Frau leicht verletzt nach Handtaschenraub - Täter flüchtig
Mönchengladbach (ots)
Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu einem Raub auf der Keplerstraße geben können.
Am gestrigen Sonntagabend, 22. Februar, gegen 18:30 Uhr raubte ein Mann einer Frau, die gerade ihre Haustür aufschließen wollte, die Handtasche. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht, sodass sie einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden musste.
Der Mann erbeutete eine rosa Handtasche und floh in Richtung Lehwaldstraße.
Die Tasche wurde später von einem Passanten gefunden. Der Täter ist weiterhin flüchtig. Er wurde wie folgt beschrieben: Männlich, jung, schwarz gekleidet.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (bj)
