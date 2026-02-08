Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gemeinschädliche Sachbeschädigung am Bildungszentrum - Polizei sucht Zeugen (07.02.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Glastüre am Bildungszentrum in der Straße Im Hochwald eingeschlagen. Unbekannte Täterschaft schlug mit einem ca. 30x30x20 cm großen Stein mehrfach gegen eine Glastüre, welche hierbei komplett zerstört wurde. In das Gebäude gelangte die Täterschaft nicht. Zur Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zur Täterschaft nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-00, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell