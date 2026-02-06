PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen Fensterscheibe: Polizei bittet um Hinweise (05.02.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Donnerstagabend in der Oberndorfer Straße.

Gegen 19:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Kinder oder Jugendliche die Fensterscheibe des Gesundheitszentrums "ProSana". Zeugen beobachteten zwei Personen im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren. Ein Junge soll braunhaarig und dunkel gekleidet gewesen sein. Ein Mädchen wurde als blond, bekleidet mit einer hellen Jacke und dunklen Hose, beschrieben. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung Stadtmitte. Die Höhe des entstandenen Schadens kann bislang nicht näher beziffert werden.

Weitere Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

