Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallverursacher sucht Geschädigten (06.02.2026)

Stockach (ots)

Zu einem Rangierunfall ist es am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in Stockach gekommen. Ein 75-jähriger Jaguar-Fahrer parkte sein Fahrzeug entlang eines Feldweges zwischen der Roßberghalle und dem Winterriedhof. Beim Ausparken touchierte er einen dunkelfarbenen Audi. Als er den Schaden in Augenschein nehmen wollte, leuchteten drei junge Männer mit Taschenlampen auf das angefahrene Auto und gaben an, dass kein Schaden ersichtlich sei. Der Jaguar-Fahrer verließ sich auf die Aussage und fuhr nach Hause. Bei einer erneuten Inaugenscheinnahme am nächsten Morgen stellte der 75-Jährige einen frischen Unfallschaden an seinem rechten Heck fest, weshalb davon auszugehen ist, dass das angefahrene Fahrzeug ebenfalls einen Schaden haben dürfte. Sachdienliche Hinweise zu den Männern mit Taschenlampe oder dem angefahrenen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

