PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallverursacher sucht Geschädigten (06.02.2026)

Stockach (ots)

Zu einem Rangierunfall ist es am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in Stockach gekommen. Ein 75-jähriger Jaguar-Fahrer parkte sein Fahrzeug entlang eines Feldweges zwischen der Roßberghalle und dem Winterriedhof. Beim Ausparken touchierte er einen dunkelfarbenen Audi. Als er den Schaden in Augenschein nehmen wollte, leuchteten drei junge Männer mit Taschenlampen auf das angefahrene Auto und gaben an, dass kein Schaden ersichtlich sei. Der Jaguar-Fahrer verließ sich auf die Aussage und fuhr nach Hause. Bei einer erneuten Inaugenscheinnahme am nächsten Morgen stellte der 75-Jährige einen frischen Unfallschaden an seinem rechten Heck fest, weshalb davon auszugehen ist, dass das angefahrene Fahrzeug ebenfalls einen Schaden haben dürfte. Sachdienliche Hinweise zu den Männern mit Taschenlampe oder dem angefahrenen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Blum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren