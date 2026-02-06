Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Wohnmobil gestohlen (02.02.2026 - 04.02.2026)

Bräunlingen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, haben Diebe in Bräunlingen ein Wohnmobil entwendet. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang in das verschlossene Fahrzeug und fuhren damit davon. Geparkt war der silberne Peugeot auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße "Grabenring". Der Wert des Wohnmobils dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zu dem Wagen mit hiesigem Kennzeichen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen in Verbindung zu setzten (0771 / 837830).

