Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Transporter entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag, 23. Februar auf Dienstag, 24. Februar einen Mercedes Sprinter in Neuwerk entwendet.

Nach Angaben des Halters hatte er sein Fahrzeug zuletzt am Montagabend gegen 22 Uhr im Bereich der Klumpenstraße/ Ehlerstraße abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr habe er dann den Diebstahl festgestellt.

Der Mercedes Sprinter hat das Kennzeichen MG-H 187.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ap)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell