POL-MG: Transporter entwendet - Polizei bittet um Hinweise
Mönchengladbach (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Montag, 23. Februar auf Dienstag, 24. Februar einen Mercedes Sprinter in Neuwerk entwendet.
Nach Angaben des Halters hatte er sein Fahrzeug zuletzt am Montagabend gegen 22 Uhr im Bereich der Klumpenstraße/ Ehlerstraße abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr habe er dann den Diebstahl festgestellt.
Der Mercedes Sprinter hat das Kennzeichen MG-H 187.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (ap)
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell