LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Sonneberg (ots) - ... Henne gestohlen? So ganz genau lässt sich das nicht ermitteln. Zumindest staunte eine Anwohnerin nicht schlecht, als sich gegen Mitternacht vom 4. auf den 5. Juli ein Huhn auf ihrem Grundstück in der Sonneberger Bahnhofstraße einfand. War doch weit und breit keine Hühnerhaltung bekannt. Möglicherweise von einem Raubtier in die Mangel genommen, konnte das Tier zunächst an eine private Hühnerhalterin in Pension gegeben werden. Hier hat es sich in ...

mehr