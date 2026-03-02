POL-VIE: Einbruch in Kiosk einer Gesamtschule - Hinweise gesucht!
Kempen (ots)
Zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Kiosk einer Gesamtschule in der Wachtendonker Straße in Kempen. Der Besitzer hatte am Samstag dort geöffnete Süßigkeiten und Trinkpäckchen gefunden. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (131)
