POL-VIE: Einbruch in Kiosk einer Gesamtschule - Hinweise gesucht!

Brüggen (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz im Elsterweg in Brüggen gerufen. Ein 38-jähriger Brüggener soll sich dort in einer Ausnahmesituation befunden haben. Mit starken Kräften und unter Einsatz von Spezialeinheiten konnte der Mann schließlich gegen 15 Uhr gesichert werden. Er wurde nicht verletzt, jedoch vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. /jk (128) ...

