Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrskommissariat sucht Person welche Angaben zum Unfall machen kann

Viersen-Süchteln (ots)

In unserer Meldung 119 berichteten wir von einer Unfallflucht am vergangenen Dienstag, 24. Februar, gegen 16:30 Uhr in der Hochstraße in Süchteln. Eine 67-jährige Frau ist hier von ihrem Pedelec gestürzt, nachdem Sie einem dunklen Pkw ausweichen musste. Hierzu sucht das Verkehrskommissariat nun ein Auto, welches nach dem Sturz der Frau angehalten hat. Die Person kann möglicherweise Angaben zum Unfallhergang machen. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (132)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen

