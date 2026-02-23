Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Holzanbaus verursacht hohen Sachschaden

Lauterbach (ots)

Die Polizei wurde am heutigen Montag, dem 23. Februar 2026, gegen 03:15 Uhr über einen Brand eines Holzanbaus in Lauterbach informiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Holzanbau bereits in voller Ausdehnung. Das anliegende Haus wurde nur oberflächlich beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst und ein Brandursachenermittler wurden zum Einsatz gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde das Feuer durch Funkenflug verursacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell